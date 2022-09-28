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Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Гутеррешем

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Среда 28 сентября 2022 21:13
Зеленский обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с Гутеррешем Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем угрожающую ситуацию на Запорожской АЭС, вызванную российской агрессией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Telegram.

Отмечается, что политики обсудили проблематику ядерной безопасности в контексте ситуации в ЗАЭС.

Также Зеленский поблагодарил Гутерреша за четкую позицию по непризнанию ООН "референдумов", которые Россия провела на оккупированных территориях Украины.

Напомним, МАГАТЭ констатировало увеличение количества обстрелов Запорожской АЭС в последние дни.

Кроме того, вчера Совбез ООН проводил внеочередное заседание в связи с проведением Россией незаконных "референдумов" на захваченных территориях Украины. На нем также выступил Зеленский, который рассказал, как можно остановить российскую агрессию.

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Владимир Зеленский Запорожская АЭС ООН Антониу Гутерриш
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