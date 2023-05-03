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Зеленський обговорив підтримку України з прем'єром Норвегії

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Середа 03 травня 2023 16:56
Зеленський обговорив підтримку України з прем'єром Норвегії Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Під час візиту до Фінляндії президент України Володимир Зеленський також зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили підтримку нашої країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента України.

"Із Йонасом Гаром Стере основну увагу під час переговорів приділили ситуації на фронті й оборонній підтримці, яку Україна отримує від Норвегії. Дякую народу, уряду та парламенту Норвегії за підтримку наших людей і наших військових, усього українського суспільства", - пише президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України, сьогодні 3 травня, прибув з офіційним візитом до Фінляндії. Після зустрічі із фінським колегою, Володимир Зеленський візьме участь у саміті Україна - Північна Європа.

Під час пресконференції президент відзначив, що прибув до Фінляндії з метою посилення підтримки України напередодні контрнаступу ЗСУ.

Агентство розкриває усі подробиці візиту президента до Фінляндії в режимі онлайн.

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