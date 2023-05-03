ua ru
Ср, 03 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский обсудил поддержку Украины с премьером Норвегии

Новина українською →
Среда 03 мая 2023 16:56
Зеленский обсудил поддержку Украины с премьером Норвегии Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ходе визита в Финляндию президент Украины Владимир Зеленский также встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили поддержку нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал президента Украины.

"С Йонасом Гаром Стере основное внимание во время переговоров уделили ситуации на фронте и оборонной поддержке, которую Украина получает от Норвегии. Спасибо народу, правительству и парламенту Норвегии за поддержку наших людей и наших военных, всего украинского общества", - пишет президент.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины, сегодня 3 мая, прибыл с официальным визитом в Финляндию. После встречи с финским коллегой Владимир Зеленский примет участие в саммите Украина - Северная Европа.

Во время пресс-конференции президент отметил, что прибыл в Финляндию с целью усиления поддержки Украины накануне контрнаступления ВСУ.

Агентство раскрывает все подробности визита президента в Финляндию в режиме онлайн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Владимир Зеленский Финляндия Норвегия
NEWS
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
РФ обвиняет Украину в якобы попытке атаки на Кремль
DAILY
"Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ты сама этого хотела". Чего боятся и о чем молчат жертвы насилия российских военных