Зеленський обговорив із Макроном посилення ППО і військово-морського потенціалу України

"Україна високо цінує військову допомогу Франції. Президент Макрон і я зосередилися на наступних кроках щодо посилення протиповітряної оборони, зброї дальньої дії та військово-морського потенціалу України", - йдеться в повідомленні.

Також лідери двох країн обговорили Чорноморський зерновий коридор і способи його захисту, а також наступні раунди переговорів щодо "формули миру".

Зеленський додав, що щодо теми Близького Сходу вони обидва зазначили, що цивільне населення має бути захищене і необхідно уникати подальшої ескалації в регіоні.

Допомога Франції

Раніше глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки.

Нещодавно вже колишній міністр оборони України Олексій Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Після цього президент України Володимир Зеленський провів ґрунтовні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили оборону, зернову угоду та питання гарантій безпеки для України.

А 28 вересня під час візиту Лекорню до Києва з ним зустрівся і Зеленський. Сторони обговорили посилення ППО України та можливість спільного виробництва окремих озброєнь.