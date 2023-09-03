Зеленський обговорив з Макроном нові оборонні пакети для України

Зеленський провів ґрунтовні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном. Обговорили оборону, зернову угоду та питання гарантій безпеки для України.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Висловив подяку Французькій Республіці за підтримку, зокрема надзвичайно важливу військову допомогу", - повідомив президент.

Він заявив, що під час переговорів вони торкнулись низки тем. Зокрема президенти обговорили й наступні оборонні пакети від Франції для України.

До того ж в ході розмови президенти домовились, що Франція й французькі компанії візьмуть участь у Форумі оборонних індустрій.

Окремо Зеленський з Макроном обговорили забезпечення функціонування "зернового коридору" та посилення безпеки Одеської області.

Також глави держав домовилися розпочати переговори щодо двосторонніх гарантій безпеки у розвиток декларації G7.

"Наші команди отримали відповідні доручення. Особливо подякував Франції за лідерство в реалізації Формули миру", - повідомив Зеленський.

Наприкінець розмови президенти обговорили Глобальний саміт миру, до якого необхідно залучити якнайбільшу кількість країн. Зеленський наголосив, що необхідно залучити особливо тих, що розташовані за межами Європи.

Візит Кулеби до Франції

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном під час свого візиту до країни.

Зазначимо, що Кулеба став першим міністром закордонних справ України, якого запросили на зустріч французьких послів.

Окрім того, під час візиту до Франції Кулеба підіймав теми відкриття переговорів про членство України в ЄС та майбутнього вступу нашої держави до НАТО.

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