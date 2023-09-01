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Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з главою Міноборони Франції

П'ятниця 01 вересня 2023 21:21
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Резніков провів "дуже продуктивні" переговори з главою Міноборони Франції Фото: Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні, 1 вересня, провів розмову з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави оборонного відомства України у соціальній мережі X.

"Провів дуже продуктивні переговори з моїм колегою Лекорню", - йдеться у повідомленні.

Резніков сказав, що Україна цінує прихильність Франції та її роботу над наданням підтримки та допомоги в нарощуванні українського оборонного потенціалу.

Більше жодних подробиць діалогу двох міністрів не наводять.

Допомога від Франції

Раніше глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки.

Пізніше вона в телефонній розмові з китайським колегою Ваном І відзначила вплив Пекіна на Москву, і закликала переконати РФ дотримуватися міжнародного права, та припинити широкомасштабну військову агресію проти України.

Нещодавно посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що Україна отримала всі ракети далекого радіусу дії SCALP, які Франція обіцяла надати в рамках першої партії.

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном під час свого візиту до країни 30 серпня.

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