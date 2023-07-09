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Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС

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Неділя 09 липня 2023 14:23
Франція посилить допомогу Україні, готуються нові поставки, - голова МЗС Фото: Катрін Колонна, міністр закордонних справ Франції (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ніхто не повинен сумніватись в рішучості Франції підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно. Готуються нові поставки військової допомоги.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю RFI.

"Франція неодноразово стверджувала, що підтримуватиме Україну стільки, скільки необхідно для того, щоб вона могла забезпечити законний захист своєї незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах своїх міжнародно визнаних кордонів. Ніхто не повинен сумніватися в нашій рішучості виконати це зобов'язання", - відзначила Колонна.

За словами міністра, допомога, яку надає Франція, спрямована на те, щоб забезпечувати потреби, що були сформульовані Києвом. В першу чергу йдеться про допомогу Україні в захисты від російської агресії, зосереджуючи увагу на протиповітряній обороні й артилерії.

"Ця підтримка триватиме і посилюватиметься. Готуються нові поставки військової допомоги з постійним урахуванням нагальних потреб, висловлених Україною", - зауважила міністр.

Зокрема мова йде про зміцнення потенціалу України в довгостроковій перспективі, а також, як пояснила Колонна, надання достатньо потужних можливостей, щоб запобігти будь-яким новим спробам агресії Росії в майбутньому.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президента Франції Еммануель Макрон нещодавно закликав НАТО "надати форму" перспективі вступу України до Альянсу.

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