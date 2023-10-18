RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО и военно-морского потенциала Украины

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 18 октября, провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Twitter.

"Украина высоко ценит военную помощь Франции. Президент Макрон и я сосредоточились на следующих шагах по усилению противовоздушной обороны, оружия дальнего действия и военно-морского потенциала Украины", - говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран обсудили Черноморский зерновой коридор и способы его защиты, а также следующие раунды переговоров по "формуле мира".

Зеленский добавил, что по теме Ближнего Востока они оба отметили, что гражданское население должно быть защищено и необходимо избегать дальнейшей эскалации в регионе.

Помощь Франции

Ранее глава МИД Катрин Колонна заявила, что Франция усилит помощь Украине, готовятся новые поставки.

Недавно уже бывший министр обороны Украины Алексей Резников провел "очень продуктивные" переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорном.

После этого президент Украины Владимир Зеленский провел обстоятельные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Обсудили оборону, зерновое соглашение и вопросы гарантий безопасности для Украины.

А 28 сентября во время визита Лекорня в Киев с ним встретился и Зеленский. Стороны обсудили усиление ПВО Украины и возможность совместного производства отдельных вооружений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийФранцияЧорне мореПВОВойна в Украине