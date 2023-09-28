ua en ru
Чт, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський обговорив посилення ППО України з головою Міноборони Франції

Київ, Четвер 28 вересня 2023 18:45
UA EN RU
Зеленський обговорив посилення ППО України з головою Міноборони Франції Фото: президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Франції Себастьян Лекорню (facebook.com/zelenskiy.official)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Однією з тем обговорень стало посилення протиповітряної оборони нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначають у відомстві, під час зустрічі було обговорено подальші кроки для посилення оборони України, зокрема можливість спільного виробництва окремого озброєння.

Зеленський розповів про ефективність наданих Україні Францією пакетів військової допомоги, до яких, зокрема, входили зенітні ракетні комплекси SAMP/T та далекобійні ракети SCALP.

"Особливу увагу було приділено посиленню українського ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду", - уточнюють в ОП.

При цьому Зеленський вручив Лекорню орден "За заслуги" ІІ ступеня за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Візит глави Міноборони Франції до Києва

Нагадаємо, сьогодні, 28 вересня, у Києві перебуває міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Він приїхав для обговорення військової допомоги Україні.

Чиновник планував провести зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Допомога Україні ПВО Військова допомога Війна Росії проти України
NEWS
Чи можлива екстрадиція Коломойського до США: що говорять джерела у владі
Чи можлива екстрадиція Коломойського до США: що говорять джерела у владі
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних