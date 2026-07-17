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Зеленський обговорив із Корецьким призначення в.о. глави МЗС: хто обійме посаду

13:55 17.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про майбутнього виконувача обов'язків міністра?
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Фото: Володимир Зеленський і Сергій Корецький (Getty Images)

Новий прем'єр-міністр Сергій Корецький обговорив із президентом України призначення виконуючого обов'язки міністра закордонних справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поінформоване джерело та заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що обговорив із очільником уряду призначення виконувача обов'язків міністра закордонних справ України.

Джерело РБК-Україна розповіло, що в.о. міністра закордонних справ стане Андрій Сибіга. Крім того, за словами співрозмовника, в МЗС плануються зміни серед заступників міністра.

Нагадаємо, посади очільників Міноборони та Міністерства закордонних справ залишаються вакантними. Вони за процедурою голосуються окремо, а кандидатів подає Зеленський.

Перезавантаження уряду

Зазначимо, у неділю Володимир Зеленський заявив про намір оновити склад Кабінету міністрів. Він повідомив, що запропонує Юлії Свириденко нову посаду.

Вже у вівторок Верховна Рада підтримала відставку Свириденко з посади прем'єр-міністра. Це рішення автоматично означало припинення повноважень усього складу уряду.

Майже одразу з'явилася інформація, що новим главою уряду стане Сергій Корецький. Першим про це, посилаючись на власні джерела, повідомило РБК-Україна, а згодом кандидатуру Корецького офіційно підтвердив глава держави.

Під час свого виступу новопризначений прем'єр наголосив, що ключовим завданням оновленого Кабміну є повне забезпечення потреб Сил оборони, а також розвиток і розширення можливостей українського ОПК.

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Володимир ЗеленськийМЗС УкраїниАндрій СибігаСергій Корецький