Зеленский обсудил с Корецким назначение и.о. главы МИД: кто займет должность

Глава государства подчеркнул, что обсудил с главой правительства назначение исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.

Источник РБК-Украина рассказал, что и.о. министра иностранных дел станет Андрей Сибига. Кроме того, по словам собеседника, в МИДе планируются изменения среди заместителей министра.

Напомним, должности главы Минобороны и Министерства иностранных дел остаются вакантными. Они по процедуре голосуются отдельно, а кандидатов подает Зеленский.

Перезагрузка правительства

Отметим, в воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабинета министров. Он сообщил, что предложит Юлии Свириденко новую должность.

Уже во вторник Верховная Рада поддержала отставку Свириденко с должности премьер-министра. Это решение автоматически означало прекращение полномочий всего состава правительства.