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Зеленский обсудил с Корецким назначение и.о. главы МИД: кто займет должность

13:55 17.07.2026 Пт
2 мин
Что известно о будущем исполняющем обязанности министра?
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Фото: Владимир Зеленский и Сергей Корецкий (Getty Images)

Новый премьер-министр Сергей Корецкий обсудил с президентом Украины назначение исполняющего обязанности министра иностранных дел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник и заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что обсудил с главой правительства назначение исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины.

Источник РБК-Украина рассказал, что и.о. министра иностранных дел станет Андрей Сибига. Кроме того, по словам собеседника, в МИДе планируются изменения среди заместителей министра.

Напомним, должности главы Минобороны и Министерства иностранных дел остаются вакантными. Они по процедуре голосуются отдельно, а кандидатов подает Зеленский.

Перезагрузка правительства

Отметим, в воскресенье Владимир Зеленский заявил о намерении обновить состав Кабинета министров. Он сообщил, что предложит Юлии Свириденко новую должность.

Уже во вторник Верховная Рада поддержала отставку Свириденко с должности премьер-министра. Это решение автоматически означало прекращение полномочий всего состава правительства.

Почти сразу же появилась информация, что новым главой правительства станет Сергей Корецкий. Первым об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщило РБК-Украина, а впоследствии кандидатуру Корецкого официально подтвердил глава государства.

Во время своего выступления новоназначенный премьер подчеркнул, что ключевой задачей обновленного Кабмина является полное обеспечение потребностей сил обороны, а также развитие и расширение возможностей украинского ОПК.

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