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Зеленський обговорив з Ердоганом розслідування підриву Каховської ГЕС

Фото: Володимир Зеленський та Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Зокрема, лідери обговорили розслідування підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

Під час зустрічі президент Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській ГЕС може бути створена комісія за участю експертів обох сторін, а також ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину.

заявив, що Туреччина готова зробити все можливе в цьому відношенні, а також висловив сподівання, що в цьому питанні можна дотримуватися методу переговорів, як у "зерновій ініціативі".

Зазначимо, що у рамках "зернової угоди" Україна не веде прямих переговорів з Росією. Наша країна обговорює питання з Туреччиною та ООН, а ті, своєю чергою, ведуть окремі переговори з РФ.

Окрім того,

телефонну розмову з президентом Туреччини.

"Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС, передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха", - написав він.

Президент зазначив, що голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення російських військ з території України, а також у питанні повернення незаконно ув'язнених українців, зокрема кримських татар, продовження та розширення зернової ініціативи.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Через підрив дамби є загроза затоплення для 80 населених пунктів. Українська влада вже евакуювала понад 1,5 тисячі людей.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що окупанти підірвали Каховську ГЕС за вказівкою з кабінету Путіна.

Що передувало розмові

Наприкінці травня ЗМІ повідомляли, що Зеленський та російський диктатор Володимир Путін можуть приїхати до Туреччини після інавгурації Ердогана, яка пройшла 3-4 червня.

Зазначалося, що першим Анкару відвідає Путін. Це буде його перший візит до Туреччини з 2020 року. У Кремлі також підтвердили, що диктатор та Ердоган домовилися про зустріч.

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Володимир ЗеленськийКаховська ГЕСТурцияРеджеп Тайіп Ердоган