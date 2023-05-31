У Кремлі підтвердили, що Путін та Ердоган домовилися про зустріч
Російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домовилися про зустріч. Кремль підтвердив домовленість.
Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"Справді, коли Путін дзвонив і вітав пана Ердогана з перемогою на виборах, з переобранням на посаду президента Турецької Республіки, президенти підтвердили свій намір у вже осяжній перспективі провести двосторонню зустріч", - заявив речник Кремля.
При цьому Пєсков наголосив, що поки дата та місце зустрічі не визначені. За його словами, у Кремлі вже готуються до зустрічі Путіна та Ердогана.
Що цьому передувало
Сьогодні турецька газета Hürriye повідомила, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін можуть приїхати до Туреччини після інавгурації Ердогана, яка запланована на 3-4 червня.
За даними журналістів, першим Анкару відвідає Путін. Це буде його перший візит до Туреччини з 2020 року.
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