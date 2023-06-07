Росіяни підірвали Каховську ГЕС за вказівкою Путіна, - Данілов

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі "Радіо Свобода" .

Він зазначив, що росіяни підірвали Каховську ГЕС тією вибухівкою, яку вони заклали заздалегідь - у вересні-жовтні 2022 року.

Секретар РНБО вважає, що підрив провели за вказівкою Москви.

"Команда на цей терористичний акт видавалася з Кремля, із кабінету Путіна. На інших рівнях такі вказівки не віддаються. Це не рівень батальйону, дивізії, це не рівень навіть ситуації, пов’язаної із Шойгу", - сказав він.

Данілов також заявив, що окупанти підірвали греблю через очікування на український контрнаступ. До того ж, перед підривом вони підняли рівень води на Каховській ГЕС.

"Вони всі очікують наш контрнаступ. Більш того вони максимально підняли рівень (води - ред.). Він був 18.16 метрів, вони його підняли більш як 19 метрів. Накопичили свідомо, щоб більше шкоди створити під час підриву", - додав він.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, вона повністю зруйнована та не підлягає відновленню.

В ГУР зазначили, що Росія дуже довго готувалась до підриву дамби. До того ж, США мають розвіддані, що підтверджують провину Росії в підриві ГЕС.

Через підрив дамби вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є загроза затоплення для 80 населених пунктів. Українська влада вже евакуювала понад 1,5 тисяч людей.

Даних про жертв серед населення внаслідок катастрофи немає. Проте поліція отримала три заяви щодо зниклих безвісти в зоні підтоплень у Херсонській області.

Більше про наслідки техногенної катастрофи у Херсонській області читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.