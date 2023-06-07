Зеленский обсудил с Эрдоганом расследование подрыва Каховской ГЭС

Президент Эрдоган заявил, что для детального расследования взрыва на Каховской ГЭС может быть создана комиссия с участием экспертов обеих сторон, а также ООН и международного сообщества, включая Турцию.

заявил, что Турция готова сделать все возможное в этом отношении, а также выразил надежду, что в этом вопросе можно придерживаться метода переговоров, как в "зерновой инициативе".

Отметим, что в рамках "зернового соглашения" Украина не ведет прямые переговоры с Россией. Наша страна обсуждает вопросы с Турцией и ООН, а те, в свою очередь, ведут отдельные переговоры с РФ.

Кроме того,

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. Из-за подрыва дамбы есть угроза затопления для 80 населенных пунктов. Украинские власти уже эвакуировали более 1,5 тысяч человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оккупанты подорвали Каховскую ГЭС по указанию из кабинета Путина.

Что предшествовало разговору

В конце мая СМИ сообщали, что Зеленский и российский диктатор Владимир Путин могут приехать в Турцию после инаугурации Эрдогана, которая прошла 3-4 июня.

Отмечалось, что первым Анкару посетит Путин. Это будет его первый визит в Турцию с 2020 года. В Кремле также подтвердили, что диктатор и Эрдоган договорились о встрече.

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