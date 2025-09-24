Зеленський обговорив з Бербок ключові пріоритети України на сесії Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою 80-ї сесії Генасамблеї ООН Анналеною Бербок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт глави держави.
Зеленський подякував Бербок за розмову та чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.
"Президент обговорив ключові пріоритети України на 80-й сесії: увагу Генеральної Асамблеї ООН до ситуації на наших окупованих територіях, підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Також глава держави обговорив з Бербок роботу України з партнерами над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, що засуджує викрадення та депортацію дітей.
У вівторок, 23 вересня, президент Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів для участі в 80-й сесії Генасамблеї ООН.
В рамках візиту глава держави провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили перспективи завершення війни в Україні.
За результатами зустрічі, Зеленський повідомив, що Трамп змінив ставлення до ситуації в Україні. Зокрема, президент США усвідомив неможливість обміну територіями України з Росією.
Крім того, президент вважає, що Трамп здатен навіть змінити ставлення до війни президента Китаю Сі Цзіньпіна.
Крім того, Зеленський зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом та обговорив гуманітарні питання.