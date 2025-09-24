Зеленський обговорив з Бербок ключові пріоритети України на сесії Генасамблеї ООН

Зеленський подякував Бербок за розмову та чітку підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Президент обговорив ключові пріоритети України на 80-й сесії: увагу Генеральної Асамблеї ООН до ситуації на наших окупованих територіях, підтримку оновленого проєкту резолюції про ситуацію з правами людини на окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Також глава держави обговорив з Бербок роботу України з партнерами над ініціюванням і просуванням проєкту резолюції, що засуджує викрадення та депортацію дітей.