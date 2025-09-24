Зеленський вперше зустрівся з принцом Ліхтенштейну: обговорили гуманітарну допомогу

Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом. Лідери обговорили надання гуманітарної допомоги Україні та загрози з боку Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.