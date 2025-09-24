Зеленський: Трамп може змінити ставлення Сі Цзіньпіна до війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський вважає, що американський лідер Дональд Трамп може змінити ставлення глави Китаю Сі Цзіньпіна до війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report .

"Я думаю, що президент Трамп може змінити ставлення Сі Цзіньпіна до цієї війни... Ми не відчуваємо, що Китай хоче закінчити цю війну", - сказав президент в інтерв'ю Fox News.

Зеленський у Нью-Йорку та вплив Китаю на РФ

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Нью-Йорку. Він прибув туди разом з українською делегацією, щоб взяти участь у сесії Генасамблеї ООН, саміті з повернення українських дітей, саміті Кримської платформи, а також провести низку зустрічей.

Зокрема, за підсумками зустрічі з Трампом Зеленський також заявляв журналістам, що "ми не бачимо бажання у Китаю закінчити цю війну". Він додав, що не знає, чому КНР в цьому не зацікавлена.

Також виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН щодо України президент сказав, що без Китаю путінська Росія - це ніщо. І якби Пекін хотів закінчити війну, він би змусив Москву зупинити вторгнення.

Відзначимо, що минулого тижня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Після цього він припустив, що Китай приєднається до врегулювання кризи і допоможе закінчити війну.