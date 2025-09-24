Зеленский обсудил с Бербок ключевые приоритеты Украины на сессии Генассамблеи ООН

Зеленский поблагодарил Бербок за разговор и четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент обсудил ключевые приоритеты Украины на 80-й сессии: внимание Генеральной Ассамблеи ООН к ситуации на наших оккупированных территориях, поддержку обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека на оккупированных территориях", - отмечается в сообщении.

Также глава государства обсудил с Бербок работу Украины с партнерами над инициированием и продвижением проекта резолюции, которая осуждает похищение и депортацию детей.