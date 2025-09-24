RU

Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский обсудил с Бербок ключевые приоритеты Украины на сессии Генассамблеи ООН

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и Анналена Бербок (Zelenskiy/Official)
Автор: Валерий Савицкий

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Зеленский поблагодарил Бербок за разговор и четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Президент обсудил ключевые приоритеты Украины на 80-й сессии: внимание Генеральной Ассамблеи ООН к ситуации на наших оккупированных территориях, поддержку обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека на оккупированных территориях", - отмечается в сообщении.

Также глава государства обсудил с Бербок работу Украины с партнерами над инициированием и продвижением проекта резолюции, которая осуждает похищение и депортацию детей.

Визит Зеленского в Нью-Йорк

Во вторник, 23 сентября, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках визита глава государства провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили перспективы завершения войны в Украине.

По результатам встречи, Зеленский сообщил, что Трамп изменил отношение к ситуации в Украине. В частности, президент США осознал невозможность обмена территориями Украины с Россией.

Кроме того, президент считает, что Трамп способен даже изменить отношение к войне президента Китая Си Цзиньпина.

Кроме того, Зеленский встретился с Наследным принцем Лихтенштейна Алоизом и обсудил гуманитарные вопросы.

Владимир ЗеленскийООНВойна в Украине