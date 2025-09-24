Зеленский обсудил с Бербок ключевые приоритеты Украины на сессии Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналеной Бербок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.
Зеленский поблагодарил Бербок за разговор и четкую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Президент обсудил ключевые приоритеты Украины на 80-й сессии: внимание Генеральной Ассамблеи ООН к ситуации на наших оккупированных территориях, поддержку обновленного проекта резолюции о ситуации с правами человека на оккупированных территориях", - отмечается в сообщении.
Также глава государства обсудил с Бербок работу Украины с партнерами над инициированием и продвижением проекта резолюции, которая осуждает похищение и депортацию детей.
Во вторник, 23 сентября, президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединенные Штаты для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН.
В рамках визита глава государства провел встречу с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили перспективы завершения войны в Украине.
По результатам встречи, Зеленский сообщил, что Трамп изменил отношение к ситуации в Украине. В частности, президент США осознал невозможность обмена территориями Украины с Россией.
Кроме того, президент считает, что Трамп способен даже изменить отношение к войне президента Китая Си Цзиньпина.
Кроме того, Зеленский встретился с Наследным принцем Лихтенштейна Алоизом и обсудил гуманитарные вопросы.