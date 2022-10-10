Зеленський обговорив з Байденом поставки систем ППО для України

"Провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Нині це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці", - написав глава української держави.

Зеленський також зазначив, що лідерство США дуже важливе для України у питанні жорсткої позиції держав G7 та підтримки резолюції на Генасамблеї ООН, яка засуджує анексію Росією чотирьох українських регіонів.

Прес-служба Білого дому за результатами розмови двох президентів повідомила, що Байден засудив ракетні удари Росії по Україні, в тому числі по Києву, і висловив співчуття близьким загиблих і постраждалих у цих безглуздих атаках.

"Президент Байден пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, включаючи передові системи ППО. Він також підкреслив свою постійну співпрацю з союзниками та партнерами, щоб продовжувати стягувати збитки з Росії, притягувати Росію до відповідальності за її військові злочини та звірства та надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу", - сказано у прес-релізі.

Раніше повідомлялося, що 10 жовтня Генасамблея ООН розпочне дебати щодо проекту резолюції, яка засуджує анексію РФ українських територій.

Нагадаємо, що Росія прагне влаштувати таємне голосування на Генасамблеї щодо засудження анексії.

До того РФ наклала вето на резолюцію в Раді безпеки ООН із засудженням та невизнанням псевдореферендумів та анексії українських територій.

Окрім цього, Зеленський закликав підтримати резолюцію щодо репарацій від РФ на Генасамблеї ООН.

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