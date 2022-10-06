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Росія хоче таємного голосування на Генасамблеї ООН із засудження анексії, - Reuters

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Нью Йорк, Четвер 06 жовтня 2022 01:58
Росія хоче таємного голосування на Генасамблеї ООН із засудження анексії, - Reuters Фото: Генасамблея ООН (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Росія лобіює таємне голосування резолюції із засудженням анексії українських територій на Генасамблеї ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Засідання заплановане наступного тижня.

Розроблена західними союзниками резолюція Генеральної Асамблеї ООН засудить російські незаконні так звані "референдуми" та "спробу незаконної анексії" територій, де відбувалося голосування.

"Це явно політизована та провокаційна подія, спрямована на поглиблення розколу Генасамблеї", - написав постійний представник Росії в ООН Василь Небензя у листі до членів ООН.

Він стверджує, що таємне голосування є необхідним, тому що західне лобіювання нібито призведе до "ускладнень", якщо позиції будуть виражені публічно.

Дипломати заявили, що Генасамблея, ймовірно, має публічно проголосувати за таємне голосування.

Нагадаємо, Росія наклала вето на резолюцію в Раді Безпеки ООН із засудженням та невизнанням псевдореферендумів та анексії українських територій.

Раніше російський президент Володимир Путін підписав договір про так званий" вступ до складу Росії нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

До того ж чотири окуповані області хочуть об'єднатися в один новий федеральний округ Росії.

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