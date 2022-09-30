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США внесли в Радбез ООН резолюцію щодо України. Росія наклала вето

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П'ятниця 30 вересня 2022 22:59
США внесли в Радбез ООН резолюцію щодо України. Росія наклала вето Фото: США внесли в Радбез ООН резолюцію щодо України (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сполучені Штати Америки внесли в Раду безпеки ООН резолюцію із закликом не визнавати жодних змін статусу тимчасово окупованих територій України, на яких Росія організувала псевдореферендуми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради безпеки.

Зазначимо, що 10 членів Радбезу підтримали резолюцію, Китай, Габон, Індія та Бразилія утрималися, а Росія наклало вето.

Представниця Норвегії зазначила, що тепер Генасамблея має розглянути ситуацію, що склалася, і опублікувати звіт щодо використання права вето Росією.

Генасамблея має право скасувати вето Росії.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін підписав договір про так званий "вступ до складу Росії нових територій" - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

До того ж, чотири окуповані області хочуть об'єднатися в один новий федеральний округ Росії.

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ООН Російська Федерація Сполучені Штати Америки
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