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ООН обговорить резолюцію, що засуджує російську анексію територій України

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Нью-Йорк, Понеділок 10 жовтня 2022 07:43
ООН обговорить резолюцію, що засуджує російську анексію територій України Фото: ООН обговорить резолюцію, яка засуджує російську анексію (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Генасамблея ООН у рамках спеціальної сесії у понеділок, 10 жовтня, розпочне дебати щодо проєкту резолюції, яка засуджує анексію Росією чотирьох українських регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

Резолюція закликає всі держави та міжнародні організації не визнавати анексії Росії українських територій та потребує негайного виведення російських військ з України.

"Якщо система ООН і міжнародна спільнота через Генасамблею не відреагують на незаконні спроби захоплення територій, то ми опинимося в дуже, дуже поганому становищі, - сказав один з авторів проєкту, посол ЄС при ООН Улоф Скоог.

Якщо Генеральна Асамблея не здійснить жодних дій - це дасть карт-бланш іншим країнам зробити те саме, зазначив дипломат.

Росія вже надіслала країнам-членам ООН листа, в якому заявила, що дії західних делегацій "не мають нічого спільного із захистом міжнародного права та принципів Статуту ООН".

Нагадаємо, що Росія хоче таємне голосування на Генасамблеї ООН щодо засудження анексії.

Раніше Росія наклала вето на резолюцію в Раді безпеки ООН із засудженням та невизнанням псевдореферендумів та анексії українських територій.

Також Зеленський закликав підтримати резолюцію щодо репарацій від Росії на Генасамблеї ООН.

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