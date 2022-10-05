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Зеленський закликав підтримати резолюцію про репарації від Росії на Генасамблеї ООН

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Париж, Середа 05 жовтня 2022 10:24
Зеленський закликав підтримати резолюцію про репарації від Росії на Генасамблеї ООН Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський закликав підтримати на засіданні Генеральної асамблеї ООН резолюцію про зобов'язання Росії виплатити репарації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на виступ президента у Конституційній раді Франції в Парижі.

Глава держави наголосив, що справедливість неможливо встановити без виплати збитків, які завдала Росія.

"Вже зараз, у жовтні, ми пропонуємо усім, хто цінує міжнародне право, підтримати на засіданні Генеральної асамблеї ООН фундаментальну резолюцію, що підтвердить міжнародно-правове зобовʼязання Росії з виплати репарацій за цю війну і визнає необхідність у компенсаційному механізмі, через який таке зобовʼязання може бути реалізоване", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що агресор повинен заплатити за розв'язану війну, жорстокість та всі руйнування.

Нагадаємо, нещодавно міністр юстиції Денис Малюська заявив, що Україна вимагатиме від Росії 300 млрд доларів репарацій.

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