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Зеленский обещает снять санкции со всех украинцев, которые встанут на защиту государства

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 11:39
Зеленский обещает снять санкции со всех украинцев, которые встанут на защиту государства
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский обещает снять все санкции с граждан Украины. Речь идет о тех, кто готов вступить в ряды тероборони на защиту государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

"Мы снимем санкции со всех граждан Украины решением СНБО, которые готовы с оружием в руках защищать наше государство в составе теробороны", - сказал он.

Отметим, глава государства сделал заявление из-за нападения России на украинское государство и отметив, что враг понес серьезные потери.

Также президент призвал всех, у кого есть боевой опыт, присоединиться к защите страны.

Добавим, сегодня утром Путин объявил о начале военной операции против Украины.

Подробнее о том, что сейчас происходит на Донбассе, о ситуации в Украине и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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