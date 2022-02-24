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Зеленский: украинцы с боевым опытом должны прибыть в центры комплектации

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 11:36
Зеленский: украинцы с боевым опытом должны прибыть в центры комплектации Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением на фоне нападения России. Он призвал всех, у кого есть боевой опыт, присоединиться к защите страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Каждый, у кого есть боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. Министерство внутренних дел привлекает к защите ветеранов", - заявил Зеленский

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам, которые добровольно готовы защищать страну, выдадут оружие, для этого нужно записаться в территориальную оборону. Также Министерство внутренних дел раздаст оружие ветеранам органов МВД.

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