Зеленский: украинцы с боевым опытом должны прибыть в центры комплектации
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением на фоне нападения России. Он призвал всех, у кого есть боевой опыт, присоединиться к защите страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.
"Каждый, у кого есть боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. Министерство внутренних дел привлекает к защите ветеранов", - заявил Зеленский
Напомним, ранее сообщалось, что украинцам, которые добровольно готовы защищать страну, выдадут оружие, для этого нужно записаться в территориальную оборону. Также Министерство внутренних дел раздаст оружие ветеранам органов МВД.