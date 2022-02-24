Зеленский: украинцы с боевым опытом должны прибыть в центры комплектации

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным заявлением на фоне нападения России. Он призвал всех, у кого есть боевой опыт, присоединиться к защите страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление.

"Каждый, у кого есть боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины должен немедленно прибыть в соответствующие центры комплектации. Министерство внутренних дел привлекает к защите ветеранов", - заявил Зеленский