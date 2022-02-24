Зеленський обіцяє зняти санкції з усіх українців, які стануть на захист держави

Президент Володимир Зеленський обіцяє зняти всі санкції з громадян України. Мова йде про тих, хто готовий вступити до лав тероборони на захист держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

"Ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням РНБО, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі тероборони", - сказав він.

Зазначимо, глава держави зробив заяву через напад Росії на українську державу та зауваживши, що ворог поніс серйозні втрати.

