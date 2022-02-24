Зеленский: враг понес серьезные потери, они пришли на нашу землю
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление из-за нападения России на украинское государство. По его словам, враг понес серьезные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.
Украинский президент призвал украинцев поднимать флаг Украины по всей стране.
"Враг понес серьезные потери, будет еще больше, они пришли на нашу землю", - заявил Зеленский.
Напомним, ранее украинские военные сбили ряд российских самолетов в Луганской области. Кроме того, были уничтожены два танка.
Также сообщалось, что российские танковые колонны пытаются прорваться в Луганскую область, украинская сторона навязала им бои.