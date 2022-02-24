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Зеленский: враг понес серьезные потери, они пришли на нашу землю

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Киев, Четверг 24 февраля 2022 11:37
Зеленский: враг понес серьезные потери, они пришли на нашу землю Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление из-за нападения России на украинское государство. По его словам, враг понес серьезные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг президента.

Украинский президент призвал украинцев поднимать флаг Украины по всей стране.

"Враг понес серьезные потери, будет еще больше, они пришли на нашу землю", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее украинские военные сбили ряд российских самолетов в Луганской области. Кроме того, были уничтожены два танка.

Также сообщалось, что российские танковые колонны пытаются прорваться в Луганскую область, украинская сторона навязала им бои.

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