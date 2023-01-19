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Зеленський про новий пакет допомоги від Канади: Дуже вчасно і вагомо

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Четвер 19 січня 2023 03:47
Зеленський про новий пакет допомоги від Канади: Дуже вчасно і вагомо Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Канада готує новий потужний пакет оборонної допомоги для України. Зокрема у ньому будуть бронемашини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Це дуже вчасно й вагомо", - зазначив український лідер.

Зеленський висловив щиру вдячність Канаді за незмінну допомогу та за спільну підготовку до можливої спроби Росії посилити удари.

"Ні для кого у світі сьогодні плани держави-терориста не залишаться невідомими", - додав президент.

Нагадаємо, канадська міністерка оборони Аніта Ананд заявила про підготовку до передачі Україні бронетранспортерів Senator.

До слова, у Канаді також сподіваються, що система NASAMS, яка була придбана для України, надійде у найкоротший термін.

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Володимир Зеленський Канада Війна Росії проти України
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