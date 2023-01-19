Зеленський про новий пакет допомоги від Канади: Дуже вчасно і вагомо

Канада готує новий потужний пакет оборонної допомоги для України. Зокрема у ньому будуть бронемашини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

"Ні для кого у світі сьогодні плани держави-терориста не залишаться невідомими", - додав президент.

Зеленський висловив щиру вдячність Канаді за незмінну допомогу та за спільну підготовку до можливої спроби Росії посилити удари.

Нагадаємо, канадська міністерка оборони Аніта Ананд заявила про підготовку до передачі Україні бронетранспортерів Senator.

До слова, у Канаді також сподіваються, що система NASAMS, яка була придбана для України, надійде у найкоротший термін.

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