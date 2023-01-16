У Канаді сподіваються, що куплена для України система NASAMS надійде в найкоротший термін

Україна зможе отримати куплену Канадою систему ППО NASAMS у найкоротші терміни, як тільки вона буде підготовлена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Канади Аніту Ананд в інтерв'ю CBC .

Вона заявила, що Канада купила для України комплекс NASAMS і відразу боєприпаси для нього.

"Постачання здійсниться якнайшвидше, може включати кілька поставок. На даний момент ми не думаємо про роки", - сказала глава Міноборони.

Міністр підкреслила, що ключовим у фактором для закупівлі стали партнерську відносини з США. Ананд додала, що зараз вона зосереджена на посилення канадських збройних сил, водночас уряд намагається допомагати Україні.

"Немає жодних сумнівів у тому, що ми вивчаємо можливості, які необхідні всім, включно з канадськими збройними силами", - підсумувала міністр.