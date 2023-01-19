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Зеленский о новом пакете помощи от Канады: Очень вовремя и весомо

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Четверг 19 января 2023 03:47
Зеленский о новом пакете помощи от Канады: Очень вовремя и весомо Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Канада готовит новый мощный пакет оборонной помощи для Украины. В частности в нем будут бронемашины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Это очень вовремя и весомо", - отметил украинский лидер.

Зеленский выразил искреннюю благодарность Канаде за неизменную помощь и за совместную подготовку к возможной попытке России усилить удары.

"Ни для кого в мире сегодня планы государства-террориста не останутся неизвестными", - добавил президент.

Напомним, канадский министр обороны Анита Ананд заявила о подготовке к передаче Украине бронетранспортеров Senator.

К слову, в Канаде также надеются, что система NASAMS, приобретенная для Украины, поступит в кратчайшие сроки.

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Владимир Зеленский Канада Война России против Украины
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