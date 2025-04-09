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Зеленський про нічний обстріл: Росія ігнорує дипломатію, потрібен тиск

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) продовжує ігнорувати будь-яку дипломатію. Захід повинен посилити тиск проти ворога, щоб зупинити обстріли України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Обстріл України 

За словами президента, лише за сьогоднішній день у низці областей України, а також у Києві, лунала повітряна тривога через загрозу російської балістики. Зокрема протягом дня ворог атакував бомбами й ракетами Сумську та Донецьку області. 

 

Фото: наслідки обстрілу України з боку Росії (t.me/V_Zelenskiy_official)

Під час нічної атаки терористи, як нагадав Зеленський, запустили 55 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Внаслідок обстрілів є пошкодження звичайних будинків, магазинів, амбулаторії та газопроводу. Зокрема є постраждалі: 

  • 11 людей були доставлені в лікарні в Дніпрі та Харкові; 
  • у Краматорську поранення отримала 11-річна дівчинка; 

"У селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни ударили скидом FPV-дрона по будівлі селищної ради прямо під час видачі гуманітарки. Усім надається необхідна допомога. Дякую нашим медикам, екстреним та комунальним службам, поліцейським, ДСНС України", - додав він. 

 

Фото: наслідки обстрілу України з боку Росії (t.me/V_Zelenskiy_official)

Росія ігнорує дипломатію 

Як відзначив Зеленський, захистити життя від російського терору можна лише у єдності, оскільки війна не стихає лише від розмов та заяв. Росія ж, своєю чергою, ігнорує дипломатію, бо вважає, що може собі це дозволити. 

"Збільшення тиску на Росію потрібне, щоб удари припинились. І це залежить від рішень Сполучених Штатів, Європи, усіх партнерів у світі, які дійсно прагнуть зупинити війну", - відзначив президент. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Зеленський нещодавно звинувачував Росію у збільшені кількості повітряних атак. За його словами, обстріли є відповіддю ворога на всі міжнародні дипломатичні зусилля, у зв'язку з чим необхідно посилити тиск на Москву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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