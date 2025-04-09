У Києві вдруге за добу оголосили повітряну тривогу: що відомо

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій .

Окремо варто додати, що зранку у частині областей України та Києві вже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Також зафіксовано ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат (БпЛА) на сході Дніпропетровської області. Залучено засоби для його збиття.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів. Для атак він застосовує керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони, ракети різних типів й артилерію. До запуску безпілотників терористи вдаються кожної ночі. Наприклад, у ніч на 9 квітня, ворог атакував Україну 55 дронами з чотирьох напрямків.

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