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У Києві вдруге за добу оголосили повітряну тривогу: що відомо

Середа 09 квітня 2025 11:51
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У Києві вдруге за добу оголосили повітряну тривогу: що відомо Ілюстративне фото: у Києві вдруге за добу оголосили повітряну тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці областей України оголошено повітряну тривогу. Попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій.

Станом на 11:44 повітряну тривогу оголошено у:

  • Києві;
  • Київській області;
  • Черкаській області;
  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Житомирській області;
  • Вінницькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Полтавській області.

У Києві вдруге за добу оголосили повітряну тривогу: що відомо

Фото: карта повітряних тривог станом на 11:46 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попереджають про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.

Також зафіксовано ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат (БпЛА) на сході Дніпропетровської області. Залучено засоби для його збиття.

Окремо варто додати, що зранку у частині областей України та Києві вже оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни ворог регулярно вдається до обстрілів. Для атак він застосовує керовані авіаційні бомби (КАБи), дрони, ракети різних типів й артилерію. До запуску безпілотників терористи вдаються кожної ночі. Наприклад, у ніч на 9 квітня, ворог атакував Україну 55 дронами з чотирьох напрямків.

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