Зеленский о ночном обстреле: Россия игнорирует дипломатию, нужно давление

Обстрел Украины

По словам президента, только за сегодняшний день в ряде областей Украины, а также в Киеве, звучала воздушная тревога из-за угрозы российской баллистики. В частности в течение дня враг атаковал бомбами и ракетами Сумскую и Донецкую области.

Фото: последствия обстрела Украины со стороны России (t.me/V_Zelenskiy_official)

Во время ночной атаки террористы, как напомнил Зеленский, запустили 55 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed. В результате обстрелов есть повреждения обычных домов, магазинов, амбулатории и газопровода. В частности есть пострадавшие:

11 человек были доставлены в больницы в Днепре и Харькове;

в Краматорске ранения получила 11-летняя девочка;

"В поселке Белый Колодец Харьковской области россияне ударили сбросом FPV-дрона по зданию поселкового совета прямо во время выдачи гуманитарки. Всем оказывается необходимая помощь. Спасибо нашим медикам, экстренным и коммунальным службам, полицейским, ГСЧС Украины", - добавил он.

Фото: последствия обстрелов Украины со стороны России (t.me/V_Zelenskiy_official)

Россия игнорирует дипломатию

Как отметил Зеленский, защитить жизнь от российского террора можно только в единстве, поскольку война не стихает только от разговоров и заявлений. Россия же, в свою очередь, игнорирует дипломатию, потому что считает, что может себе это позволить.

"Увеличение давления на Россию нужно, чтобы удары прекратились. И это зависит от решений Соединенных Штатов, Европы, всех партнеров в мире, которые действительно стремятся остановить войну", - отметил президент.