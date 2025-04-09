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РФ випустила по Україні 55 дронів з чотирьох напрямків. Як відпрацювала ППО

Середа 09 квітня 2025 09:15
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РФ випустила по Україні 55 дронів з чотирьох напрямків. Як відпрацювала ППО Фото: скільки дронів Росії збила українська ППО (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія здійснила масовану атаку на Україну випустивши 55 дронів з чотирьох напрямків. Сили ППО знищили більшість безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 9 квітня Росія здійснила масовану атаку дронами по Україні.

З напрямків Курська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська (РФ) та з тимчасово окупованого Криму було випущено 55 безпілотників, зокрема ударні Shahed та дрони-імітатори.

Повітряну атаку відбивали авіація, підрозділи протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на ранок 9 квітня підтверджено збиття 32 ворожих ударних БпЛА над північчю та сходом України.

Ще 8 безпілотників-імітаторів не досягли цілей – вони були втрачені локаційно без завдання шкоди.

Внаслідок атаки постраждали Харківська та Дніпропетровська область.

Російські обстріли України

Нагадаємо, що у ніч на 9 квітня російська армія масовано атакувала Дніпропетровську область безпілотниками. Найбільше ударів припало на місто Дніпро.

Унаслідок атаки постраждали 15 людей, з них восьмеро - у лікарнях. Стан переважно середньої тяжкості, одна людина - у легкому стані.

Крім того, росіяни вчора ввечері, 8 квітня, масовано вдарили дронами по Харкову. Внаслідок атаки були пошкодження, пожежі та є постраждалі.

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