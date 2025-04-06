Зеленський: Росія збільшує кількість атак на Україну, тиску досі недостатньо

Росія збільшує кількість повітряних атак на Україну. Тиску на Росію досі недостатньо, а щоденні удари по Україні це доводять.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.

"Тиску на Росію досі недостатньо, і щоденні російські удари по Україні це доводять. Цієї ночі - балістика проти Києва, ударні дрони по області. Били також по Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях", - зазначив президент.

Він наголосив, що кількість російських повітряних атак зростає. Таким чином, Росія показує свої справжні наміри - продовжувати терор, поки світ це дозволяє.

Як зазначив Зеленський, за минулий тиждень росіяни випустили по Україні понад 1460 керованих авіаційних бомб, майже 670 ударних дронів і більш ніж 30 ракет різних типів, з них понад два десятки - цієї ночі.

"Кожен удар - по наших людях, дітях. Вони воюють проти дітей, які граються на дитячих майданчиках. Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих. Дякую всім нашим службам, хто допомагає та рятує українців", - наголосив глава держави.

Зеленський вважає, що такі атаки - це відповідь російського диктатора Володимира Путіна на всі міжнародні дипломатичні зусилля. Тому він закликає посилювати тиск на Москву.

"Кожен із партнерів побачив - Америка, уся Європа, весь світ, - що Росія збирається далі воювати й убивати. Тому жодного послаблення тиску не може бути. Варто спрямовувати всі сили заради гарантування безпеки та наближення миру", - додав президент.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також відреагував на масований обстріл України.

"У відповідь на пропозиції США щодо повного припинення вогню Росія поки лише запускає нові ракети, дрони та бомби проти України та її народу. Час посилювати тиск на Москву", - написав Сибіга в X (Twitter).