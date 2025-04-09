Зеленський про нічний обстріл: Росія ігнорує дипломатію, потрібен тиск

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Обстріл України

За словами президента, лише за сьогоднішній день у низці областей України, а також у Києві, лунала повітряна тривога через загрозу російської балістики. Зокрема протягом дня ворог атакував бомбами й ракетами Сумську та Донецьку області.

Фото: наслідки обстрілу України з боку Росії (t.me/V_Zelenskiy_official)

Під час нічної атаки терористи, як нагадав Зеленський, запустили 55 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Внаслідок обстрілів є пошкодження звичайних будинків, магазинів, амбулаторії та газопроводу. Зокрема є постраждалі:

11 людей були доставлені в лікарні в Дніпрі та Харкові;

у Краматорську поранення отримала 11-річна дівчинка;

"У селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни ударили скидом FPV-дрона по будівлі селищної ради прямо під час видачі гуманітарки. Усім надається необхідна допомога. Дякую нашим медикам, екстреним та комунальним службам, поліцейським, ДСНС України", - додав він.

Фото: наслідки обстрілу України з боку Росії (t.me/V_Zelenskiy_official)

Росія ігнорує дипломатію

Як відзначив Зеленський, захистити життя від російського терору можна лише у єдності, оскільки війна не стихає лише від розмов та заяв. Росія ж, своєю чергою, ігнорує дипломатію, бо вважає, що може собі це дозволити.

"Збільшення тиску на Росію потрібне, щоб удари припинились. І це залежить від рішень Сполучених Штатів, Європи, усіх партнерів у світі, які дійсно прагнуть зупинити війну", - відзначив президент.