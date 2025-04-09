Зеленський про нічний обстріл: Росія ігнорує дипломатію, потрібен тиск
Російська Федерація (РФ) продовжує ігнорувати будь-яку дипломатію. Захід повинен посилити тиск проти ворога, щоб зупинити обстріли України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
Обстріл України
За словами президента, лише за сьогоднішній день у низці областей України, а також у Києві, лунала повітряна тривога через загрозу російської балістики. Зокрема протягом дня ворог атакував бомбами й ракетами Сумську та Донецьку області.
Фото: наслідки обстрілу України з боку Росії (t.me/V_Zelenskiy_official)
Під час нічної атаки терористи, як нагадав Зеленський, запустили 55 безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Внаслідок обстрілів є пошкодження звичайних будинків, магазинів, амбулаторії та газопроводу. Зокрема є постраждалі:
- 11 людей були доставлені в лікарні в Дніпрі та Харкові;
- у Краматорську поранення отримала 11-річна дівчинка;
"У селищі Білий Колодязь Харківської області росіяни ударили скидом FPV-дрона по будівлі селищної ради прямо під час видачі гуманітарки. Усім надається необхідна допомога. Дякую нашим медикам, екстреним та комунальним службам, поліцейським, ДСНС України", - додав він.
Фото: наслідки обстрілу України з боку Росії (t.me/V_Zelenskiy_official)
Росія ігнорує дипломатію
Як відзначив Зеленський, захистити життя від російського терору можна лише у єдності, оскільки війна не стихає лише від розмов та заяв. Росія ж, своєю чергою, ігнорує дипломатію, бо вважає, що може собі це дозволити.
"Збільшення тиску на Росію потрібне, щоб удари припинились. І це залежить від рішень Сполучених Штатів, Європи, усіх партнерів у світі, які дійсно прагнуть зупинити війну", - відзначив президент.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Зеленський нещодавно звинувачував Росію у збільшені кількості повітряних атак. За його словами, обстріли є відповіддю ворога на всі міжнародні дипломатичні зусилля, у зв'язку з чим необхідно посилити тиск на Москву.
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