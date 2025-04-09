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Зеленский о ночном обстреле: Россия игнорирует дипломатию, нужно давление

Среда 09 апреля 2025 14:23
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Зеленский о ночном обстреле: Россия игнорирует дипломатию, нужно давление Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) продолжает игнорировать любую дипломатию. Запад должен усилить давление против врага, чтобы остановить обстрелы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

Обстрел Украины

По словам президента, только за сегодняшний день в ряде областей Украины, а также в Киеве, звучала воздушная тревога из-за угрозы российской баллистики. В частности в течение дня враг атаковал бомбами и ракетами Сумскую и Донецкую области.

Фото: последствия обстрела Украины со стороны России (t.me/V_Zelenskiy_official)

Во время ночной атаки террористы, как напомнил Зеленский, запустили 55 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed. В результате обстрелов есть повреждения обычных домов, магазинов, амбулатории и газопровода. В частности есть пострадавшие:

  • 11 человек были доставлены в больницы в Днепре и Харькове;
  • в Краматорске ранения получила 11-летняя девочка;

"В поселке Белый Колодец Харьковской области россияне ударили сбросом FPV-дрона по зданию поселкового совета прямо во время выдачи гуманитарки. Всем оказывается необходимая помощь. Спасибо нашим медикам, экстренным и коммунальным службам, полицейским, ГСЧС Украины", - добавил он.

Фото: последствия обстрелов Украины со стороны России (t.me/V_Zelenskiy_official)

Россия игнорирует дипломатию

Как отметил Зеленский, защитить жизнь от российского террора можно только в единстве, поскольку война не стихает только от разговоров и заявлений. Россия же, в свою очередь, игнорирует дипломатию, потому что считает, что может себе это позволить.

"Увеличение давления на Россию нужно, чтобы удары прекратились. И это зависит от решений Соединенных Штатов, Европы, всех партнеров в мире, которые действительно стремятся остановить войну", - отметил президент.

Напомним, РБК-Украина писало, что Зеленский недавно обвинял Россию в увеличении количества воздушных атак. По его словам, обстрелы являются ответом врага на все международные дипломатические усилия, в связи с чем необходимо усилить давление на Москву.

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Война в Украине Владимир Зеленский Российская Федерация
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