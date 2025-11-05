Зеленський незабаром відвідає Грецію

Президент України Володимир Зеленський у листопаді планує відвідати Грецію.
Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Skai.
За словами речниці, Зеленський попередньо має намір відвідати Грецію у листопаді, але конкретна дата та програма візиту ще не визначені.
Нагадаємо, влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він повідомив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16.
Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.
У березні минулого року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідав Україну. Тоді він провів зустріч із Зеленським в Одесі.
Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.
Також відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.
До того ж Греція надасть Україні кілька ракет RIM-7 Sea Sparrow. Які використовуються в системах протиповітряної оборони типу FrankenSAM.
Також відомо, що Греція готова взяти участь у можливій миротворчій місії на території України. Втім, для цього є певні умови.