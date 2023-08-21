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Може бути історичним внеском. Зеленський розраховує на ППО Греції в Чорноморській акваторії

Понеділок 21 серпня 2023 20:48
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Може бути історичним внеском. Зеленський розраховує на ППО Греції в Чорноморській акваторії Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Україна потребує посилення повітряного щита, що важливо для Чорноморського регіону й Одеси. У цьому Київ розраховує на Грецію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

"Обговорили ситуацію в Чорноморському регіоні. Зокрема загрозу, яку Росія створила проти свободи мореплавства та портів. Ми робимо все можливе, щоб відновити безпеку у Чорному та Азовському узбережжі. Це важливо з глобальної точки зори", - заявив він.

Зеленський додав, що з точки зору продовольчої безпеки для всього світу - Україна створила альтернативний "зерновий коридор" в Чорному морі.

"Він може працювати, але щоб його робота була стабільною, ми потребуємо посилення повітряного щита, що важливо для Чорноморського регіону й, зокрема, Одеси. І це може бути історичним внеском Греції в загальноєвропейську безпеку, якщо ви допоможете саме у захисті Чорноморської акваторії. І щодо систем ППО", - зазначив він.

Президент додав, що запропонував варіанти "як ми можемо це зробити".

"І що головне грецькі компанії готові до транспортування українського зерна", - підкреслив він.

Зрив "зернової угоди"

Кілька тижнів тому РФ заявила, що "призупиняє" участь у "зерновій угоді", доки всі її умови не виконають. Таким чином, експорт українського зерна Чорним морем було припинено.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський висловив готовність продовжити дію угоди в тристоронньому форматі.

При цьому нещодавно постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначала, що Росія може бути готова розпочати переговори про поновлення участі у "зерновій угоді".

Чому важливо відновити дію угоди - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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