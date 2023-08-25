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Греція припиняє обслуговування радянських ЗРК, їх можуть передати Україні, - ЗМІ

Афіни, П'ятниця 25 серпня 2023 15:30
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Греція припиняє обслуговування радянських ЗРК, їх можуть передати Україні, - ЗМІ Фото: Греція може передати Україні ЗРК "Тор-М1" (wikipedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Греція припиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка. Їх можуть передати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pronews.

Зазначають, що ця інформація потрапила у ЗМІ завдяки помилковій публікації секретного документа парламентом Греції.

Міністр національної оборони Греції Нікос Дендіас у документі повідомив, що уряд скасовує контракти на закупівлю нових запчастин та послуг для обслуговування зенітно-ракетних комплексів "Тор" та "Оса".

Вказані ЗРК можуть незабаром зняти з озброєння, оскільки комплектуючих, що є в наявності, вистачить лише на декілька місяців. Скасований контракт на обслуговування зенітних систем у наступні роки мав скласти понад 102 млн євро.

При цьому грецькі журналісти припускають, що комплекси через треті країни можуть бути передані Україні, а прийняте рішення є "суто політичним".

Як Греція отримала радянські ЗРК

Загалом Греція має на озброєнні 21 самохідну пускову установку "Тор-M1". Зенітні установки придбали в Росії у 1999 році.

Також Греція має 38 самохідних пускових установок "Оса". З них 19 комплексів у версії "Оса-АК", а інші модернізовані до версії "Оса-АКМ". Радянські та російські установки купувалися у декілька етапів у період з 1992 до 2005 року.

Допомога Греція

Варто зазначити, що нещодавно президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. Під час свого візиту він заявив, що Афіни будуть тренувати українських пілотів на винищувачах F-16.

Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції в Чорноморській акваторії.

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