Зеленский вскоре посетит Грецию

Помощь Украине от Греции

Напомним, летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он сообщил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

В марте прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил Украину. Тогда он провел встречу с Зеленским в Одессе.

Позже сообщалось, что Греция останавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, поскольку в будущем их могут передать Украине.

Также известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры проводятся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины.

К тому же Греция предоставит Украине несколько ракет RIM-7 Sea Sparrow. Которые используются в системах противовоздушной обороны типа FrankenSAM.

Также известно, что Греция готова принять участие в возможной миротворческой миссии на территории Украины. Впрочем, для этого есть определенные условия.