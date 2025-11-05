ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський незабаром відвідає Грецію

Середа 05 листопада 2025 19:05
UA EN RU
Зеленський незабаром відвідає Грецію Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у листопаді планує відвідати Грецію.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Греції Лана Зохіу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Skai.

За словами речниці, Зеленський попередньо має намір відвідати Грецію у листопаді, але конкретна дата та програма візиту ще не визначені.

Допомога Україні від Греції

Нагадаємо, влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він повідомив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16.

Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

У березні минулого року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс відвідав Україну. Тоді він провів зустріч із Зеленським в Одесі.

Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.

Також відомо, що США обговорюють із Грецією можливість продажу 75 тисяч артилерійських снарядів із запасів Збройних сил країни. Переговори проводяться в рамках зусиль Вашингтона щодо поповнення боєприпасів України.

До того ж Греція надасть Україні кілька ракет RIM-7 Sea Sparrow. Які використовуються в системах протиповітряної оборони типу FrankenSAM.

Також відомо, що Греція готова взяти участь у можливій миротворчій місії на території України. Втім, для цього є певні умови.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Греція
Новини
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце