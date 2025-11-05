ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский вскоре посетит Грецию

Среда 05 ноября 2025 19:05
UA EN RU
Зеленский вскоре посетит Грецию Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре планирует посетить Грецию.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Греции Лана Зохиу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Skai.

По словам пресс-секретаря, Зеленский предварительно намерен посетить Грецию в ноябре, но конкретная дата и программа визита еще не определены.

Помощь Украине от Греции

Напомним, летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он сообщил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

В марте прошлого года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис посетил Украину. Тогда он провел встречу с Зеленским в Одессе.

Позже сообщалось, что Греция останавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, поскольку в будущем их могут передать Украине.

Также известно, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны. Переговоры проводятся в рамках усилий Вашингтона по пополнению боеприпасов Украины.

К тому же Греция предоставит Украине несколько ракет RIM-7 Sea Sparrow. Которые используются в системах противовоздушной обороны типа FrankenSAM.

Также известно, что Греция готова принять участие в возможной миротворческой миссии на территории Украины. Впрочем, для этого есть определенные условия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Греция
Новости
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
По 50 тысяч гривен при рождении ребенка: Рада приняла долгожданный закон
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место