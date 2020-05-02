Зеленский: необходимо обеспечить беспристрастное расследование событий 2 мая в Одессе

Украинские власти должны обеспечить беспристрастное расследование событий 2 мая в Одессе, когда в столкновениях между пророссийскими и проукраинскими активистами погибли 42 человека и 6 были убиты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам главы государства, каждый должен сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось, а государство должно обеспечить эффективное и беспристрастное расследование всех обстоятельств того дня.

"Сегодня - шестая годовщина гибели людей во время массовых акций в Одессе. Я выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших... Тот черный день забрал почти полсотни человеческих жизней. Это тяжелый эпизод нашей новой истории, но мы обязательно должны его помнить, если хотим строить современную и сильную Украину. Потому что только сильная страна откровенно говорит не только о своих достижениях, но и о собственные трагедии", - написал Зеленский.

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН в Украине по правам человека призвала украинские власти обеспечить беспристрастное расследование событий 2 мая в Одессе. При этом в организации дали рекомендации органам власти относительно эффективного осуществления расследования.

Добавим, что сегодня в Одессе вблизи Куликова поля произошли столкновения. Конфликт возник из-за того, что одному из мужчин не понравилось, что другой говорит на украинском языке. К конфликту присоединились еще несколько человек, но столкновение удалось остановить. Полиция задержала одного из участников и составила протокол.