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В Одессе произошли столкновения возле Куликова поля: полиция составила протокол

Новости » Общество     02.05.2020 - 14:19
В Одессе произошли столкновения возле Куликова поля: полиция составила протокол
Фото: полиция обеспечивает правопорядок в Одессе (od.npu.gov.ua)

Столкновения остановили активисты

Вблизи Дома профсоюзов в Одессе сегодня произошли столкновения во время мероприятий к годовщине событий 2 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, на Куликовом поле местный житель устроил ссору с нецензурной бранью с прохожим. Полицейские задержали нарушителя и составили на него протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как пишет "Радио Свобода", перед входом на Куликово поле, которое сегодня окружено правоохранителями, выстроилась очередь людей. В очереди возникла стычка из-за того, что один из мужчин возмутился разговором на украинском языке другого мужчины, который вел прямую трансляцию.

Еще один участник очереди ударил стримера, в ответ на что, тот его толкнул, после чего к конфликту присоединились еще двое мужчин. Стычку остановили активисты из проукраинских организаций.

Напомним, ранее сообщалось, что в шестую годовщину событий 2 мая в Одессе правоохранители перешли к усиленному режиму службы. Куликово поле было оцеплено правоохранителями, но людей на площадь все же пропускают.

Накануне РБК-Украина писало, что СБУ предотвратила провокацию сепаратистских движений, которую планировали осуществить в годовщину событий 2 мая в Одессе. Участники сепаратистского движения планировали распространять в Одессе печатную агитацию с призывом к силовому захвату власти в Украине и создания так называемой "Новороссии".

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