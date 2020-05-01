В ООН призвали Украину наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе

Фото: события в Одессе 2 мая 2014 года (2mayodessa.org)

В ООН призывают обеспечить тщательное и беспристрастное расследование

Мониторинговая миссия ООН в Украине по правам человека призвала украинские власти наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе, которая произошла в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации.

В миссии ООН напомнили, что завтра отмечается шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе, когда 6 человек было убито в центре города и 42 человека погибли во время событий на Куликовом поле.

"Все эти шесть лет правосудие остается призрачным. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких", - заявили в ООН.

Так, в организации предоставили ряд рекомендаций органам украинской власти, в частности:

Офис генерального прокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование трагедии и рассмотреть возможность передачи руководящей роли в расследовании от полиции Одесской области в Главное следственное управление Национальной полиции;

председатели соответствующих судов должны принять все надлежащие меры для обеспечения завершения судебного разбирательства в уголовных процессах;

суды должны надлежащим образом информировать всех потерпевших, или возвращать прокурорам обвинительные акты для исключения из них потерпевших, которых нет возможности известить о судебных заседаниях, с целью обеспечения судебных разбирательств без задержек;

Верховной раде необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в процедуру специального судебного производства, что позволит полный пересмотр дела после задержания обвиняемого, независимо от того был вынесен приговор по делу, или нет

Кроме того, в миссии ООН призвали международное сообщество рассмотреть возможность оказания помощи Украине в расследованиях относительно ответственности подозреваемых в деле.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предотвратила провокации сепаратистских движений в годовщину трагедии 2 мая в Одессе. Участники сепаратистского движения собирались распространять в городе печатную агитацию с призывом к силовому захвату власти.