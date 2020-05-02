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Годовщина 2 мая в Одессе: правоохранители усиленно патрулируют город

Новости » Общество     02.05.2020 - 11:56
Годовщина 2 мая в Одессе: правоохранители усиленно патрулируют город
Фото: полиция обеспечивает правопорядок в Одессе (od.npu.gov.ua)

Куликово поле оцеплено правоохранителями

В день шестой годовщины событий 2 мая в Одессе правоохранители перешли на усиленный режим охраны безопасности и правопорядка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным полиции, сегодня безопасность граждан в Одессе обеспечивают более полторы тысячи сотрудников Национальной полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что возле Соборной площади, Куликового поля и в центральной части Одессы правоохранители проводят превентивные мероприятия и разъяснительную работу относительно нарушения карантина и запрета на использование символики коммунистического режима.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что Куликово поле оцеплено полицией, но людей пропускают. Так, с утра на площадь подходят представители патриотических организаций, которые сосредотачиваются небольшими группами. До этого на Куликовом поле собрались около 50 человек пенсионного и предпенсионного возраста с цветами. Столкновений не было замечено.

Отметим, сегодня отмечается 6-я годовщина событий на Куликовом поле и в центре Одессы, во время которых 6 человек были убиты и 42 человека погибли. Еще более 250 человек пострадали во время беспорядков.

Напомним, ранее Мониторинговая миссия ООН в Украине по правам человека призвала украинские власти наказать виновных в убийстве и гибели людей 2 мая в Одессе. В миссии дали несколько рекомендаций органам власти относительно расследования инцидента.

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