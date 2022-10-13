Зеленський назвав "щенятами" оточення Путіна, яке загрожує ядерною війною

Російська Федерація має припинити жантаж ядерною зброєю, оточення російського диктатора Володимира Путіна не повинно кричати про його застосування після 50 грамів горілки.

"Вибачте мене, його (Путіна - ред.) оточення, його щенятами - вони ж навіть не собаки - вони просто щенятами. Коли кожен з них вип'є по 50 грамів горілки, і кричить: "Ми завтра застосуємо ядерну зброю!" Це що взагалі таке?" сказав президент.

Зеленський зазначив, що росіянам потрібно чітко сказати: "Шановні громадяни Російської Федерації, у вас на чолі людина, яка говорить про ядерну зброю, про застосування ядерної зброї. Ми не можемо з нею розмовляти. І ви всі страждатимете через це. І ми ізолюємося від вас, тому що не хочемо мати справу з тероритами".

Президент додав, що Україна погодиться на переговори лише тоді, коли РФ буде готова до діалогу без погроз та автоматів, коли окупанти підуть з території України і перестануть вбивати мирних людей.

Зеленський додав, що Європа має показувати сильну позицію. Якщо Росія відчує силу, Путін не застосовуватиме ядерну зброю, він буде боятися втратити свою владу.

"Він має боятися - не ми маємо боятися, не Європа має боятися", - додав президент.