Зеленський назвав "щенятами" оточення Путіна, яке загрожує ядерною війною
Російська Федерація має припинити жантаж ядерною зброєю, оточення російського диктатора Володимира Путіна не повинно кричати про його застосування після 50 грамів горілки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню ZDF.
"Вибачте мене, його (Путіна - ред.) оточення, його щенятами - вони ж навіть не собаки - вони просто щенятами. Коли кожен з них вип'є по 50 грамів горілки, і кричить: "Ми завтра застосуємо ядерну зброю!" Це що взагалі таке?" сказав президент.
Зеленський зазначив, що росіянам потрібно чітко сказати: "Шановні громадяни Російської Федерації, у вас на чолі людина, яка говорить про ядерну зброю, про застосування ядерної зброї. Ми не можемо з нею розмовляти. І ви всі страждатимете через це. І ми ізолюємося від вас, тому що не хочемо мати справу з тероритами".
Президент додав, що Україна погодиться на переговори лише тоді, коли РФ буде готова до діалогу без погроз та автоматів, коли окупанти підуть з території України і перестануть вбивати мирних людей.
Зеленський додав, що Європа має показувати сильну позицію. Якщо Росія відчує силу, Путін не застосовуватиме ядерну зброю, він буде боятися втратити свою владу.
"Він має боятися - не ми маємо боятися, не Європа має боятися", - додав президент.
Зазначимо, що з оточення Путіна найчастіше погрожував застосуванням ядерної зброї заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв. Наприклад, в одному зі своїх постів у Telegram-каналі він заявив, що НАТО навряд чи втручатиметься, якщо Росія все ж таки зважиться на ядерний удар.
Раніше видання Reuters писало, що російський ядерний удар швидше за все спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.
Нагадаємо, НАТО збирається найближчим часом провести планові навчання ядерних сил стримування. Вони повинні допомогти запобігти потенційній ескалації з боку РФ.
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