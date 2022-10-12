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Російський ядерний удар, найімовірніше, призведе до фізичної відповіді НАТО, - Reuters

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Середа 12 жовтня 2022 19:36
Російський ядерний удар, найімовірніше, призведе до фізичної відповіді НАТО, - Reuters Фото: російський ядерний удар, найімовірніше, призведе до фізичної відповіді (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ядерний удар зі сторони Росії змінить хід війни в Україні і, швидше за все, спровокує фізичну відповідь з боку українських союзників і, можливо, НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений чиновник НАТО, чиє ім'я не розкривається, заявив, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї матиме "безпрецедентні наслідки" для країни.

За його словами, це майже напевно спричинить фізичну відповідь багатьох партнерів нашої держави і, можливо, самого НАТО.

Чиновник також додав, що Кремль використовує свої ядерні загрози переважно для того, щоб стримати НАТО та інші країни від прямого вступу у війну проти України.

Нагадаємо, НАТО збирається найближчим часом провести планові навчання ядерних сил стримування. Вони повинні допомогти запобігти потенційній ескалації з боку РФ.

Також зазначимо, що керівник Центру урядового зв'язку Британії Джеремі Флеммінг заявив про відсутність гарантій того, що Захід зможе зафіксувати підготовку Росії до використання ядерної зброї.

Окрім того, президент США Джо Байден вважає, що Путін не піде на застосування ядерної зброї.

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